«Заплыв»: Севастьянова в бикини поплескалась в возлюбленным в бассейне

Недавно Каролина Севастьянова вернулась из Африки, где принимала участие в проекте ТНТ «Звезды в Африке». В Москве она отметила свой день рождения. Ей исполнилось 27 лет. А накануне в компании возлюбленного по имени Александр отправилась в Монако.
В своей соцсети олимпийская чемпионка Лондона по художественной гимнастике показывает моменты отдыха. На этот раз она поделилась с фантами кадрами, на котором поплескалась в бассейне с возлюбленным и домашним питомцем – собакой.
«Первый заплыв», — подписала кадры Севастьянова.
На кадрах Каролина блистала в черном бикини, подчеркнув свои «бесконечные» ноги.
«Красота! Вау! Классная! Счастья вам», — писали пользователи Сети.
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