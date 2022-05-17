Едва прикрылась: Севастьянова в алом мини-бикини оголила изящные формы у бассейна в Монако

Каролина Севастьянова является известной художественной гимнасткой. Она завоевала множество наград, включая олимпийское золото. Спортсменка не перестает тренироваться, но в соревнованиях уже не участвует.

Она завершила карьеру, получила высшее образование и теперь демонстрирует то новые наряды, то кадры из поездок. Недавно девушка покинула шоу «Звезды в Африке», где почти дошла до финала и успела сразить всех мужчин.

Свой день рождения Каролина отметила в Москве. Она любит носить силуэтные платья, поэтому на вечеринке была в женственном белом наряде. А недавно гимнастка устроила себе отпуск. Она проводит время в Монако.

Спортсменка поделилась новыми фото, на которых позирует в купальнике. Сначала Севастьянова блеснула точеными формами в алом мини-бикини на лежаке. Она едва прикрыла свой бюст.

А потом гимнастка решила поплавать на надувном кругу в бассейне. Каролина элегантно задрала ножки выше головы. Поклонникам удалось разглядеть прелести ее фигуры. Многие восхитились тем, как выглядит 27-летняя спортсменка.

«Красотка», «С фильтрами и без, ты очень разная. Более живая на шоу в Африке», «Так горячо», «Просто бесподобная», «Что за гибка кошечка», «Рядом с такой никто не устоит», «Ох, как идет алый цвет», «Роскошная фигурка», «Ну прям все при ней», — прокомментировали пост подписчики.

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