«Матери не могли сдержать слез»: жестоко избитый Соловьев простил своих обидчиков

В декабре прошлого года фигуриста, звезду шоу «Ледниковый период» Дмитрия Соловьева жестоко избили несколько парней. В результате спортсмен попал в реанимацию, получив серьезную травму головы.

Хулиганов довольно быстро нашли и их вину было очень просто доказать. Однако Соловьев, к удивлению многих, принял неожиданное решение – простить их. Дмитрий сказал, что он сам отец (воспитывает 12-летнего сына), и каждый может совершить ошибку под эмоциями.

Обидчики извинились за свой поступок и сказали, что поняли всю серьезность произошедшего.

«На следственных мероприятиях парни раскаивались, их матери не могли сдержать слез, и я выбрал другой путь. Есть кое-что повыше справедливости — милосердие. Смотря на них, в глубине души понимал, что поступаю правильно», — подчеркнул фигурист в интервью Sports.ru.

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