«Моя самая лучшая девочка»: Соловьев из больничной палаты обратился к возлюбленной и всем, кто поддержал его

20 декабря на олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева напали трое мужчин. Звезда «Ледникового периода» защищал честь своей возлюбленной Анны Сидоровой и ее подруги, к которым стали цепляться мужчины. В неравной схватке спортсмена повалили на землю и стали запинывать ногами.

К счастью, девушка Дмитрия Соловьева быстро отреагировала, вызвав полицию, нападавших доставили в участок, в настоящий момент им грозит уголовный срок. А фигуриста оперативно увезли в Боткинскую больницу.

Сейчас партнер Ксении Бородиной и Ольги Бузовой по проекту «Ледниковый период» нашел в себе силы, чтобы выйти на связь с поклонниками и написать много теплых слов в адрес возлюбленной и всех, кто поддержал его в этот непростой период.

«Дорогие мои близкие, друзья, коллеги, зрители! Моя благодарность вам безгранична! Ваша поддержка и любовь дает мне силы бороться! Я искренне благодарю врачей за их профессионализм и оперативность! Отдельное спасибо Татьяне Навке за незамедлительную помощь и веру в меня! Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам!

Низкий поклон всем, кто сейчас рядом! Каждый день делаю все возможное и от меня зависящее: следую рекомендациям врачей и выполняю все их указания, чтобы снова вернуться к полноценной жизни и осуществить все задуманное!

Большое спасибо Васе Конову, Тине Канделаки и всем СМИ за корректное отношение.

Моя самая лучшая девочка, Анюта, твоя поддержка, любовь и забота творят чудеса! Все время рядом, на связи с врачами, вкусняшки в больницу и еще бесконечное количество помощи! Я даже представить не мог, что в тебе столько сил!» — написал Дмитрий в Instagram.

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