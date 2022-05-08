«Счастлива, что ты выбрала нас»: Глюкоза поздравила старшую дочь

Исполнительница Глюкоза разместила в личном микроблоге фотографию из архива. Таким образом знаменитость поздравила старшую дочь с 15-летием.

Наследница Глюкозы пошла по стопам мамы. Такая же хулиганка, как сама Глюкоза, Лида увлекается музыкой. Глюкоза радуется, когда у старшей дочери выходят новые треки. Родительница-вокалистка всегда может подсказать начинающей певице, как исправить и что доработать.

А недавно Глюкоза показала, какой была еще совсем маленькая Лида. Знаменитость опубликовала редкий снимок из семейного альбома. На нем Глюкоза с дочкой лепят большое сердце из снега.

«Быть твоей мамой – это большое счастье! Каждый ребенок выбирает себе родителя. Счастлива, что ты выбрала нас. Люблю тебя, моя малышка, тебе уже 15. Всегда рядом», – написала Глюкоза в личном микроблоге.

Напомним, ранее Глюкоза восхитилась своей старшей дочерью. Знаменитость поздравила первенца с выпуском новой песни. Артистка признала, что у ее дочери Лиды получилось спеть так, как не каждый взрослый может.

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