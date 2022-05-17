Родина подождет: Макс Барских щегольнул в Америке военной фуражкой и флагом через плечо

Украинский исполнитель недавно щеголял в военной форме, но до фронта дело так и не дошло.

Украинский исполнитель Николай Бортник, наиболее известный как Макс Барских, покинул Родину, чтобы принять участие в американском фестивале музыки Billboard MusicCon. Об этом певец, не раз оскорблявший Россию и граждан нашей страны, похвастался у себя в микроблоге, где публикует кадры с выступлений.

На мероприятиях русофоб появился в куртке карго цвета в стиле милитари, фуражке и с украинским флагом через плечо. Судя по всему, главная цель участия артиста в иностранном фестивале – политическая, о творчестве речи не идет.

Напомним, Макс Барских некоторое время щеголял в военной форме по Украине, собираясь воевать за родную страну. Но до фронта дело не дошло, и сейчас он покинул страну. Известно, что после США он отправится на гастроли в Польшу.

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