«Это был звоночек»: Никита Пресняков – о своей неизлечимой болезни

Старший внук Аллы Пугачевой, 30-летний Никита Пресняков осенью прошлого года озвучил свой диагноз поклонникам. У музыканта обнаружены полипы в желчном пузыре, которые не поддаются лечению. Новость всколыхнула общественность, а мама певца Кристина Орбакайте призналась, что не знала о неизлечимой болезни сына.

Сам Пресняков признается, что болезнь сейчас никак себя не проявляет. Он научился с ней жить, когда полностью пересмотрел свой образ жизни и сел на диету.

«У меня со здоровьем все просто шикарнейше. Наоборот, это был как звоночек, предупреждение, что если я продолжу так питаться, рок — жизнь, часто были тусовки с алкоголем, и сказали, что если я продолжу так питаться, то желчный пузырь будет не в порядке», — рассказал артист в программе «Детектор» на «Пятнице!».

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