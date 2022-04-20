«Надо беречь и любить такой талант»: Игорь Бутман назвал Анну Нетребко величайшей артисткой

Как отметил джазмен, на оперную диву просто оказали давление со всех сторон.

Джазмен Игорь Бутман заявил, что на оперную диву Анну Нетребко было оказано колоссальное давление со всех сторон. Причем ее, особенно на Западе, никто в этот момент не защищал. Отсюда и такие странные заявления на величайшую артистку.

«Она давала кассу и благодаря ей оперу стали слушать по-другому во всем мире. Надо беречь и любить такой талант, даже если она сказала какие-то вещи, которые, может быть, кому-то не понравились». Игорь Бутман

По словам Игоря Бутмана, некоторые талантливые люди получили в свое время от правительства и спонсоров большие деньги. Причем они того не всегда заслуживали. Имен он не назвал, но отметил, что это практически все. Нетребко же всего добивалась сама, сообщает news.ru.

Ранее Анна Нетребко подверглась критике со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он отмечал, что жажда обогащения и славы перевесила у оперной дивы любовь к родине.

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