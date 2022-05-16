Санкции – это навсегда: что сказала Хакамада о настоящем и будущем России

России стоит научиться жить без Запада вообще, всерьез занявшись импортозамещением. Ведь санкции больше не снимут никогда, такого мнения придерживается экс-кандидат в президенты нашей страны Ирина Хакамада.

Вместе с тем она убеждена, что за границей не очень понимают, с кем они связались, ведь россияне — очень терпеливый народ. Ни на какой бунт с нашей стороны рассчитывать не стоит.

«Не знаю, на что Западу стоит надеяться. Я вообще не поняла этой заварухи», — сказала в эфире телеканала RTVI знаменитость.

При этом экономика России встанет с колен все равно, хотя некоторое время будет очень тяжело, полагает Ирина Хакамада. По ее мнению, РФ станет развиваться по китайской модели. Китайцы же, напомним, изолировались от влияния Запада (даже нет доступа к зарубежному интернету) и быстро подняли страну с колен. Это явление в мировой экономике назвали «китайским экономическим чудом».

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