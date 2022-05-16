«Строила сама с нуля»: невестка Валерии рассказала о бизнесе с оборотом в 40 миллионов

24-летняя красотка не так проста, как может показаться.

24-летняя невестка Валерии Лиана Шульгина рассказала свои поклонникам, что в прошлом занималась серьезным многомиллионным бизнесом.

«Многие думают, что успешные и сильные мужчины выбирают себе девушку только по внешнему виду, но это не так. До нашего знакомства с Арсением я жила и вела бизнес в Благовещенске. У меня был один из самых популярных шоурумов в городе с оборотом около 40 миллионов рублей в год», — сообщила Лиана.

Девушка также уточнила, что строила бизнес сама, с нуля.

«Поездки в Китай, общение с поставщиками, выбор фабрик и создание авторских лекал и моделей одежды, поиск места для шоурума», — добавила Шульгина.

При этом она успевала учиться в университете на юрфаке.

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