Каролина Севастьянова о хейте в соцсетях: «Весеннее обострение!»

Известная гимнастка Каролина Севастьянова входит в сотню самых сексуальных женщин России. Разумеется, в соцсетях ей пишут разное — от восторгов до ненависти. Девушка рассказала, как относится к критике незнакомых людей.

«Я думаю, что это сейчас в целом такое настроение в обществе. Может, действительно весеннее обострение? Я лично радуюсь каждому дню и возможностям, в том числе и участию в этом проекте. Не понимаю, как можно так относиться к своим артистам, актерам, певцам, к публичным людям? — рассказала Севастьянова Teleprogramma.pro.

Севастьянова также отметила, что блокирует злобных пользователей.

«Я с самого детства проходила суровую школу критики и оценки различных тренеров, судей, соперниц и их родителей, сложные отборы, тяжелые сборы и соревнования на разных уровнях. Моя семья, близкие, родные и друзья давно не обращают на это внимание и всегда поддерживают меня», — добавила гимнастка.

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