Каролина Севастьянова – о съемках шоу «Звезды в Африке», мужском внимании и секретах красоты

Одна из самых эффектных и сексуальных участниц шоу «Звезды в Африке» — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова. Как говорила героиня одного известного советского фильма: «Мужчины такую женщину не упустят». Другой участник проекта, актер Вячеслав Чепурченко однажды даже признавался, что невольно заглядывается на формы красавицы.

А как сама Каролина относится к подобным откровенным признаниям? И как ее приняла женская часть экстремального проекта на канале ТНТ? На эти и другие вопросы Каролина Севастьянова ответила в интервью Teleprogramma.pro

«Мне не надо было бросать вызов самой себе»

— Каролина, почему решили принять участие в шоу «Звезды в Африке»?

— Потому что побывать в Африке была моей давней мечтой. Никаких специальных целей я не преследовала. Мне не надо было доказывать что-либо или бросать вызовы самой себе. Но когда мне пришло приглашение, у меня появился спортивный азарт и интерес.

— Ваше появление на проекте стало очень эффектным. Какие у вас были эмоции в первый съемочный день?

— Это была задумка продюсеров. У них был свой план, как представлять участников в программе. Это интересно и для общей картинки, и для самих участников. Я заходила последняя, и в этот день на площадке продолжалось строительство. Перед этим пронесся разрушительный ураган, который снес lounge-зону.

Небольшой пляж около реки был самым подходящим местом. Нужно было показать себя и сменить настроение ребят, которые чуть не пострадали во время урагана. Это и было моим первым испытанием — сразу наладить разговор, контакт, при этом вести себя непринужденно в абсолютно чужом, устоявшемся коллективе, в незнакомом месте.

— Какое задание стало для вас самым сложным?

— Есть то, что невозможно даже представить себе в обычной жизни. Чего там только не было — личинки, тараканы, черви, насекомые, бычьи яйца, рыбьи глаза. Все это сопровождается жутким запахом и вкусом. Навряд ли я когда-либо соглашусь на такое еще раз.

— Почему вы расплакались на задании с шариком и тараканами? Не совладали со своими эмоциями?

— Перед этим ночью мы проходили испытание, где в темноте необходимо было высоко держать руку мне, Вале Карнавал и Олегу Верещагину в течении часа. Через полчаса мой фонарик погас, хотя руку я не опускала. Я расстроилась, так как не поняла причину. И потом долго еще думала об этом. Это немного сбило настрой.

Вернулись в лагерь мы только в три часа ночи, анализировать было поздно, а утром уже предстояло испытание на выбывание с Никитой Джигурдой. Бессонная ночь, эти ужасные огромные тараканы, которые лезли мне в шею, я не смогла договориться с собой. Я их по-прежнему не терплю, но уже не так их боюсь, как раньше.

— Как отнеслись к тому, что Никита Джигурда решил покинуть проект вместо вас?

— В лагере было известно, что Никита не планировал задерживаться на шоу. Он сам об этом говорил. К тому же Никита сильно обгорел. Это не было полной неожиданностью для меня, но было очень эмоционально, и моя благодарность была искренней. Поэтому мои слезы – это действительно эмоции, которые накопились за эти дни.

— Как у вас складываются отношения с участниками, прежде всего с женской частью?

— До сих пор со всеми общаемся. Переписываемся в чате. В первые дни после возвращения мы встречались, смотрели первые выпуски и смеялись, вспоминая многие моменты, которые не вошли на экран.

«Я привыкла к повышенному вниманию, но не привыкла публично об этом говорить»

— Анатолий Цой неоднократно показывал, что вы ему нравитесь. Как вы реагируете на его ухаживания?

— Я привыкла к повышенному вниманию, но не привыкла об этом публично говорить. Я корректно отношусь к чувствам других людей. Моя дружелюбность и чувство юмора позволяет переводить настрой парней в другие отношения. Толя открытый, человечный, талантливый, с хорошим чувством юмора. Мы много разговаривали, пели, играли, дурачились. Но когда я вижу, как это выглядит на экране, мне хочется его убить)

— А вот Вячеслав Чепурченко сказал, что вы смущаете его тем, что появляетесь без нижнего белья. А он женат, ему сложно с собой совладать и не смотреть на ваши формы. Как бы вы прокомментировали его признание?

— Это проблема самих мужчин. На пляже никто не переживает, когда девушки загорают топлес. Другие участницы в лагере ходили в тонких топах, и это никого не смущало. Я ходила в майке, в штанах, в пижаме в 30-ю градусную жару в Африке. Мужчинам нужно учиться управлять своей сексуальной энергией и направлять ее в творчество.

— Вы входите в сотню самых сексуальных женщин России. Как относитесь к своему статусу? Как поддерживаете спортивную форму?

— Никак. Единственный статус, к которому я серьезно отношусь, – это статус Олимпийской чемпионки и звание Заслуженного мастера спорта международного класса. Все разговоры про сексуальность – это разговоры про женственность, про какие-то формы. Не скажу, что они у меня особые. А спортивную форму поддерживаю тем же правильным отношением к себе, к еде, к своему здоровью в целом. В день легко прохожу десяток километров.

— Сталкиваетесь ли с хейтом в соцсетях? Что в основном пишут?

— Я думаю, что это сейчас в целом такое настроение в обществе. Может, действительно «весеннее обострение»? Я лично радуюсь каждому дню и возможностям, в том числе и участию в этом проекте. Не понимаю, как можно так относиться к своим артистам, актерам, певцам, к публичным людям?

На своих аккаунтах я не отвечаю, сразу блокирую. На чужих площадках — не читаю. Я с самого детства проходила суровую школу критики и оценки различных тренеров, судей, соперниц и их родителей, сложные отборы, тяжелые сборы и соревнования на разных уровнях. Моя семья, близкие, родные и друзья давно не обращают на это внимание и всегда поддерживают меня. А это и есть для меня самое ценное.

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