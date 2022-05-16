Каролина Севастьянова высказалась о симпатии Анатолия Цоя и Вячеслава Чепурченко

Спортсменка резко ответила на эту тему.

Каролина Севастьянова — известная гимнастка, олимпийская чемпионка. Спортсменка принимает участие во втором сезоне развлекательного проекта ТНТ «Звезды в Африке».

Девушка обладает эффектной внешностью и признается, что привыкла к повышенному вниманию мужчин. В шоу без этого не обходится. Севастьянова явно симпатизирует актеру Вячеславу Чепурченко и певцу Анатолию Цою.

«Я корректно отношусь к чувствам других людей. Толя открытый, человечный, талантливый, с хорошим чувством юмора. Мы много разговаривали, пели, играли, дурачились. Но когда я вижу, как это выглядит на экране, мне хочется его убить», — рассказала Севастьянова Teleprogramma.pro.

А по поводу Чепурченко Каролина сказала так:

«Мужчинам нужно учиться управлять своей сексуальной энергией и направлять ее в творчество», — добавила спортсменка.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.