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«Время «Чужих», на мой взгляд, бездарно затянулось»: Балуев призвал снимать фильмы про любовь

Актер рассказал, какие сюжеты, по его мнению, заинтересовали бы зрителя.

«Время «Чужих», на мой взгляд, бездарно затянулось»: Балуев призвал снимать фильмы про любовь
Александр Балуев. Фото: Global Look Press

Актер Александр Балуев заявил, что у режиссеров сегодня другие приоритеты, поэтому выходит в прокат мало фильмов про любовь. Обычным же людям интересны именно отношения между мужчиной и женщиной.

Как считает Балуев, российского зрителя мало волнуют такие картины, как «Чужие», когда кто-то вылезает из живота и ползает по стенам. На Западе, как он думает, это волнительно. Здесь же он считает, что подобные сюжеты не приживутся никогда, сообщает «АиФ».

«Сам этот фильм мы когда-то воспринимали как прорыв. Потому что у нас кругом были «занавески» — в Союзе, кроме итальянского реализма, редко что еще показывали на кинофестивалях. А когда «Чужие» прорвались из Голливуда — да, это было любопытно. Поначалу. Но время «Чужих», на мой взгляд, бездарно затянулось».

Александр Балуев

Напомним, что Александр Балуев — популярный актер. В 2020 году состоялся его режиссерский дебют в картине «Отель».

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Александр БалуевФильм "Отель"Фильм "Чужие"