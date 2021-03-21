Александр Балуев о советском кино: «Там было очень много хорошего, чего нет сейчас»

Новый сериал Первого канала «Угрюм-река» неизбежно будут сравнивать с советской экранизацией данного произведения. Исполнителя одной из ключевых ролей современной картины Александра Балуева спросили, ориентировался ли он на прежний телефильм. 62-летний актер ответил, что новая экранизация получилась совсем другой, но и от старой отказываться не стоит, так как она очень хороша.

«Как ориентир хорошего кино этот фильм («Угрюм-река» 1968 года, — Прим. авт.) есть, и мне бы не хотелось, чтобы было хуже. Советскую, не побоюсь этого слова, тенденцию я хочу притянуть в наше безумное время. Нельзя отказываться от того, что было в том кинематографе, только потому что он советский. Там было очень много хорошего, чего нет сейчас», — поделился Балуев с Teleprogramma.pro.

Актер уверен, что новый сериал обязательно найдет своего зрителя. Несмотря на эстетику конца 19-го — начала 20-го веков, киношники проводили параллели с современной жизнью. В конце концов, жестокость, алчность и страсть, которые могут сломать человеческую судьбу, были и остаются в людях разных поколений.

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