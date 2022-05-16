«Все состоялось абсолютно вовремя, безукоризненно»: что сказал Гордон родителям 20-летней жены-арфистки в ресторане

Не все близкие Софии Каландадзе с легкостью примирились с тем, что она станет женой именитого телеведущего при разнице в возрасте в 38 лет.

Александр Гордон тайно обвенчался с 20-летней арфисткой Софией Каландадзе в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. После таинства молодожены пригласили гостей в ресторан, где праздновали свою свадьбу до позднего вечера — праздник закончился танцами. Не обошлось и без громких тостов в честь жениха и невесты. При этом сестры новоиспеченной жены 58-летнего Александра Гордона дали понять, что поначалу не все родственники Софии спокойно восприняли то, что их зятем станет именитый телеведущих. Многих смущал тот факт, что Гордон старше своей невесты на 38 лет!

Однако это не помешало влюбленным узаконить свои отношения в ЗАГСе, а потом и обвенчаться в суздальском монастыре. На торжестве новоиспеченная жена Александра Гордона светилась от счастья. В ресторане телеведущий обратился к родителям своей юной возлюбленной. Как оказалось, именно они занимались организацией праздника. Новоявленным родственникам жених посвятил отдельный тост.

«Все состоялось абсолютно вовремя, безукоризненно, как часы. Я, как мог, пытался разделять ваши хлопоты, но я-то там, а вы — здесь, поэтому, не будь Вас, в прямом смысле никого бы не было и ничего бы не было. И сегодняшних торжеств бы тоже не было. Спасибо вам громадное!» — приводит «СтарХит» слова Александра Гордона.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!