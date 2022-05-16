Кутили в ресторане до позднего вечера: как прошла свадьба Гордона с 20-летней арфисткой Каландадзе

На днях Александр Гордон тайно женился на 20-летней арфистке Софии Каландадзе. Но этим серьезным шагом телеведущий не ограничился, он осветил свой брак и в глазах Господа, предложив молодой невесте венчаться. Церемония состоялась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. После важного семейного обряда Александр Гордон и его новоиспеченная жена пригласили гостей в ресторан. Оказывается, организацией торжества занимались родители молодой арфистки.

Как и принято на свадьбах, за молодоженов было поднято немало бокалов, ну а сам праздник продолжался до позднего вечера и закончился танцами. Присутствующих на банкете гостей угощали блюдами из традиционного меню: овощи, салаты, рулетики, фрукты, позднее вынесли горячее и десерт. Свадьба Александра Гордона и 20-летней арфистки Софии Каландадзе получилась по-семейному душевной, совсем не пафосной, как это бывает у селебрити.

Кстати, для телеведущего этот брак стал пятым. У Александра Гордона есть четверо детей — две дочки и два сына. При этом шоумен как-то намекнул, что останавливаться на этом не собирается. Гордон надеется, что у него еще будут дети, пишет «СтарХит».

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