«Цель интервью была одна»: Бородина раскрыла подноготную шоу Собчак с Тарасовым

На днях Ксения Собчак выпустила новое интервью с футболистом Дмитрием Тарасовым. Бывший муж Ольги бузовой рассказал о себе и своих отношениях с поющей телеведущей, сравнил ее с нынешней женой Анастасией Костенко, рассказал о карьере и заработке.

Экс-коллега Бузовой и Собчак, ведущая «Дома-2» Ксения Бородина тоже посмотрела это интервью. И нашла причину, ради которой оно затевалось. Подноготную она вскрыла по просьбе подписчиков в Сети.

«Цель интервью была одна — обсудить Бузову, это абсолютно точно. Мне бы было унизительно давать интервью, понимая, что я как личность не интересна, а приехали в мой дом только ради бывшей», — раскрыла подноготную теледива.

Бородина заметила, что «все хотели услышать что-то новое, а ничего нового не услышали», имея в виду, что Тарасов повторил все то, что сказал ранее в другом интервью, данном Алене Жигаловой.

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