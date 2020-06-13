72-летний Ренат Ибрагимов впервые показал своего восьмого ребенка и молодую жену

Советский певец похвастался, что роды младшей дочки были домашними. Несмотря на большую семью, его возлюбленная справляется без посторонней помощи.

Ренат Ибрагимов в свое время располагал девушек к влюбленности благодаря голосу. Не удивительно, что восемь лет назад он женился в третий раз на женщине, которая моложе певца на 40 лет. Более того, артист стал многодетным отцом. От прошлых отношений у него есть трое детей. Новая избранница Светлана Миннеханова подарила ему еще пятерых наследников. На днях артист стал гостем передачи «Привет, Андрей!». Там он исполнил свой хит.

«У меня сейчас восемь детей. Все свои! Младшей дочке уже три года, а старшая уже почти пенсионерка», — рассказал Ибрагимов. «Дома рожали, сами. Я помогаю жене, родители жены тоже. Никаких нянь! Это большое счастье», — рассказал певец.

Он показал снимки, на которых его молодая супруга запечатлена с их общими наследниками. Главной звездой эфира стала их младшая дочка, чье имя они так и не раскрыли.

В студии обсуждали 70-е годы и звезд шоу «Песня года» того периода. Ренат тогда блистал на сцене, но потом перестал выступать. По словам Ибрагимова, когда перестали приглашать, как и других его коллег, он и пропал. На эстраде артист долгое время не появлялся.

Также поделилась своими воспоминаниями Галина Нинашева. Она полюбилась зрителям за свое исполнение патриотических песен, а вот ее провокационные образы вызвали много вопросов. Певица носила короткую стрижку и показывала ноги в мини-платьях. За это звезду часто упрекали. Зато она привлекла внимание модельера Вячеслава Зайцева, который стал ей создавать костюмы.