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Олеся Железняк рассказала о поцелуе с Гошей Куценко при его жене

Супруга актера чуть было не приревновала.

Олеся Железняк рассказала о поцелуе с Гошей Куценко при его жене
Олеся Железняк в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Популярная актриса Олеся Железняк счастлива в браке уже более 20 лет. У артистки подрастает трое сыновей и одна дочь.

Однако в ее биографии возникали разные истории с мужчинами. Например, в Гошей Куценко.

 «Мы играли с Гошей в одном фильме и у нас должна возникнуть симпатия по сценарию. Потом закрутился роман и в конце — страстный поцелуй. Конечно, мы поцеловались, но тут я ловлю на себе каменный взгляд жены Гоши. Я поняла, что делаю что-то неправильно, но это же кино… Но все равно так было неудобно», — отметила Железняк.

Олеся подошла к жене актера Ирине и поспешила оправдаться. Та холодно ответила, что ей все равно. Но осадочек, как говорится, остался.

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