Лера Кудрявцева: «Олеся Железняк стала жертвой мошенников»

14 мая, сразу после «Ты не поверишь!», гостьей шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет Олеся Железняк. Актриса расскажет, как умудряется воспитывать четверых детей и как легко ее однажды обвели вокруг пальца мошенники.

Олеся Железняк – это солнце российского кино. Яркая, жаркая, смешливая, всегда улыбающаяся и одним своим жизнерадостным видом способная вывести из депрессии кого угодно. Ее оптимизм заразен – я почти весь эфир провела с улыбкой на лице.

Актриса предпочитает слезам улыбку, и даже когда она говорит о чем-то, что неприятно вспоминать, она не жалуется, а просто рассказывает историю. Так, Олеся призналась, что однажды стала жертвой мошенников, которые умело заманили ее в ловушку.

— А деньги-то им, получается, ты свои отдавала? – уточнила я.

— Да, свои! – смеется актриса над собой.

Смех – ее основной профессиональный прием. Комедийные роли даются Олесе так легко, словно написаны специально для нее, и актриса не боится быть в кадре нелепой. Хотя фигура у нее великолепная! И это несмотря на то что она уже четырежды мама.

— У нее классная фигура, красивые ноги! – рассказала актриса Татьяна Васильева, которая тоже пришла ко мне в студию.

— А зачем ты их прячешь, кстати? – не удержалась от вопроса я.

— Скоро все открою! – пообещала Олеся. – Потому что, я думаю, уже не так много времени осталось!

Несмотря на стройную фигуру и высокий рост, Олеся Железняк попала в рейтинг самых некрасивых звезд. Это ее почти не задело, но время от времени хейтеры продолжают писать гадости.

— Я была расстроена, когда про меня писали: «Боже мой, Максиму Маринину опять досталось бревно!» – откровенно признается Олеся.

Уж кем-кем, а «бревном» актрису назвать никак нельзя. Темперамента Железняк хватило было на пару десятков женщин, да и талантом она наделена так щедро, что многие красавицы могут ей только позавидовать. Его силу и мощь как-то раз испытал на себе Гоша Куценко, общение с которым Олеся вспоминает не без удовольствия.

— А я, получается, такая вероломная! – рассказывает Олеся. – Приехала к ней домой и под окном целуюсь с Гошей!

Целоваться с Куценко мечтали многие, а Железняк эту мечту взяла и воплотила в жизнь. Правда, «вероломная» она разве что на театральной сцене или на экране. В обычной жизни Олеся – верная жена, которая влюблена в одного-единственного мужчину – собственного мужа.

— Ничто так не сближает мужа и жену, как ипотека, – иронизирует муж Олеси Спартак, который тоже пришел ко мне в студию.

Я где-то слышала, что отношения, в которых супруги постоянно друг друга подкалывают, самые крепкие. Олеся и Спартак – идеальная иллюстрация этого утверждения.

— Муж говорит: «Это из-за тебя все! Это ты у меня все забрала!» – откровенничает Олеся, а Спартак смотрит на нее с любовью и нежностью.

Но все ли он знает о своей знаменитой жене? В курсе ли Спартак, какая тайна не дает его супруге спокойно спать по ночам? Знает ли, почему Олеся изменилась в лице, прочитав вопрос, ответ на который стоит один миллион рублей? И отважится ли Олеся расстаться со своей тайной, хранить которую становится все тяжелее?

Смотрите новый выпуск шоу «Секрет на миллион» 14 мая, сразу после «Ты не поверишь!», и узнаете обо всем из первых уст.

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