Сколько денег Олеся Железняк заработала за фильм «Ландыш серебристый»

На тот момент это была большая сумма.

Олеся Железняк сыграла главную роль в культовом фильме «Ландыш серебристый». В популярном шоу НТВ «Секрет на миллион» артистка рассказала, сколько денег ей удалось заработать в этом проекте.

«Мне платили 100 долларов за смену. Всего их у меня было 19. На тот момент это были огромные деньги. Я помню, что себе тогда купила пальто, сапоги, а остальные деньги отдала маме», — отметила Олеся.

Кстати, попала в фильм Железняк по знакомству. Режиссеру Тиграну Кеосаяну посоветовали Железняк знакомые по театру, в котором она на тот момент играла.

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