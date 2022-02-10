Олеся Железняк рассекретила особый талант звезды «Сватов» Людмилы Артемьевой

10 января свой день рождения отмечает актриса из сериала «Сваты» Людмила Артемьева. Ей исполнилось 59 лет. В кино эта яркая артистка зачастую получает такие же темпераментные роли, а вот в театре она блистает в совершенно разных ипостасях. Талант Артемьевой восхищает, как именитых режиссеров и многочисленных коллег актрисы, так и ее поклонников.

А вот что о звезде «Сватов» в беседе с ФАН поведала Олеся Железняк из ситкома «Моя прекрасная няня». С Людмилой Артемьевой актриса снимается в «Сватах». Так, Олеся рассказала об особенном таланте своей именитой коллеги. По словам актрисы, у Артемьевой просто невероятное чувство юмора.

«Она не просто прекрасная артистка, она артистка великолепная. У нее невероятное чувство юмора, теплота. Она прекрасно играла в спектакле «Поминальная молитва», в спектакле «Мудрец». И я видела ее и в спектакле «Женитьба Фигаро». Она прекрасный партнер, так что передавайте ей привет! И я ее поздравляю с днем рождения и желаю здоровья и всего самого лучшего!» — уточнила Железняк.

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