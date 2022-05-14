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«То, чего не хватало»: Безруков эмоционально отреагировал на решение мэра Москвы

В столице появится кинематографический квартал.

«То, чего не хватало»: Безруков эмоционально отреагировал на решение мэра Москвы
Сергей Безруков. Фото: Global Look Press

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своей соцсети, что в столице появится кинематографический квартал, улицы которого получат имена известных отечественных кинематографистов.

Олег Табаков
Олег Табаков. Фото: Global Look Press

«Новые улицы получат имена прославленного Сергея Бондарчука, знаменитого Леонида Гайдая, любимого Анатолия Папанова, обаятельного Олега Табакова, романтического Василия Ланового, благородного Алексея Баталова, блистательного Евгения Евстигнеева, неподражаемого Иннокентия Смоктуновского, аристократичного Олега Янковского, несравненной Фаины Раневской и незабываемого Андрея Миронова», — написал Собянин.

На новость эмоционально отреагировал актер Сергей Безруков.

«Так вот чего не хватало Москве! Улицы Олега Павловича Табакова! Обязательно при случае прогуляюсь по улице своего мастера», — написал Безруков в телеграм-канале.

Кинематографический квартал появится в столичном районе «Раменки», где уже более 90 лет работает киностудия «Мосфильм».

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