Бабкина отреагировала на внесение ее в список запрещенных артистов на Украине

Знаменитая исполнительница Надежда Бабкина призналась изданию «Телеканал «360», за что ее объявили персоной нон грата в Украине и Азербайджане. Как рассказала певица, ее детство прошло под знаком многонациональности.

«Я росла в Астраханской области, в нашем селе было около 120 национальностей. И там разговаривали на разных языках. Это были и белорусы, и удмурты, и чеченцы, и дагестанцы…» Были среди гостей и украинцы, Бабкиной с детства знаком украинский язык. Она вспоминает, как за большим гостеприимным столом, за который ее отец приглашал друзей и соседей, пели песни – и украинские, и других народов.

И для нее стало неприятной неожиданностью объявление ее персоной нон-грата в Украине.

«Мне дали на Украине такой статус за то, что я приезжала и давала концерты на русском языке, за то, что я пела русские песни. За то, что я демонстрировала мир, доброту, любовь взаимопонимание. Ведь куда мы денемся с одной планеты?»

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