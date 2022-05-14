Того требуют гормоны: Бритни Спирс объяснила, почему постоянно оголяется

Певица Бритни Спирс возвела в традицию публиковать свои обнаженные снимки в Сети. У нее уже накопилась целая коллекция подобных кадров, и, судя по ее активности, останавливаться в ближайшее время красотка не намерена.

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В последней публикации у себя в микроблоге Спирс объяснила причину такого поведения. Артистка списала все на гормоны – она ждет ребенка от бойфренда Сэма Асгари, за которого собирается замуж.

«Мои гормоны ведут себя странно. Мне хочется выпрыгнуть из машины и побежать голышом, как герой Уилла Феррелла в фильме «Старая закалка». Да, беременная женщина, пробегающая мимо — просто не обращайте на меня внимания…», — объяснила звезда.

Подписчики постоянно напоминают звезде, что она должна быть более скромной, ведь у нее растут двое сыновей-подростков от бывшего мужа Кевина Федерлайна. Напомним, не так давно поп-дива освободилась от опеки отца, который на протяжении 13 лет контролировал ее жизнь по решению суда.

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