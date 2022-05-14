Готова экспериментировать: Наталья Рудова в миниатюрном платье-бандо показала красивое декольте

Участница шоу «Звезды в Африке», актриса Наталья Рудова регулярно общается с поклонниками в Сети. Красотка раскрывает секреты ухода за собой, советуется и отвечает на вопросы фолловеров.

На этот раз она спросила у своей аудитории, стоит ли ей снова покрасить розовым волосы. При этом красотка напомнила, как выглядит с таким цветов на голове.

Она показала селфи, на котором позирует в ярком образе: с розовыми волосами и в салатовом платье-бандо, подчеркивающем ее точеную талию и красивое декольте.

«Здоровски», «Лучше белый», «В цвет платья лучше», «Лучше блонд», «Красиво очень, но блонд лучше», «Шикарно», «Просто обалденно», «Очень красиво», «А че нет-то, весна, лето скоро, давайте!», «Не, блонди останься!» — рзделились мнения фанатов.

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