Скидки от звезд: Рудковская и Киркоров избавляются от гардероба

Филипп Киркоров и Яна Рудковская решили избавиться от своего люксового гардероба, о котором, напомним, ходят легенды. Невероятные залежи роскошных нарядов давно стали притчей во языцех звездных модников, и теперь у любого поклонника есть шанс заполучить вещицу от певца или продюсера. Но не за даром – каждая вещь имеет свою цену.

Киркоров и Рудковская, как и в период пандемии два года назад, воспользовались Интернет-площадкой для реализации секонд-хенда. Они решили попрощаться со множеством вещей, начиная от футболок и сумочек за 25 тысяч и заканчивая олимпийкой почти за 2 млн рублей, пишет «Комсомольская правда». Скидки от звезд тоже имеются, можно поторговаться и предложить свою цену. В общем, налетай-торопись.

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