Уединились в Италии: Брежнева тихонько съела именинный торт с Меладзе, сэкономив на пирушке

Еще 11 мая музыкальный продюсер отметил свое 59-летие. Однако устраивать пышных торжеств они с Верой не стали.

Вера Брежнева и Константин Меладзе уединились в Италии. Хотя до этого экс-солистка группы «ВИА Гра» намекала, что ее любимый муж находится в Киеве. Судя по всему, музыкальный продюсер все-таки «вырвался» к возлюбленной, отложив все свои проекты и важные дела. К тому же у парочки был на это особый повод.

Так, 11 мая Константин Меладзе отметил свое 59-летие. Устраивать пирушку в честь именинника Вера Брежнева не стала. Зато подарила мужу пирог с шоколадным пианино и фигуркой музыканта в очках, который отдаленно напоминал самого именинника. По словам певицы, они с Константином решили повременить с торжествами. Видимо, настроение не то. Вместе с именинником Вера тихонько съела тортик, сэкономив на пирушке.

«В этом году мы не праздновали день рождения мужа! А просто провели этот день вместе. И он был очень теплым», — написала в stories микроблога Вера Брежнева.

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