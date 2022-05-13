«Добавлю корзину»: Тимати намекнул на рождение третьего ребенка

Рэпер Тимати – отец двоих детей. Дочку Алису ему родила модель Алена Шишкова. А сына Ратмира еще одна модель Анастасия Решетова. В эти дни музыкант со своими наследниками отдыхает на Мальдивах.

На своей странице в соцсети Тимур опубликовал кадры, на которых рассекал по курорту с детьми на велосипеде.

«Добавлю переднюю корзину и поместится третий»,- написал Тимати.

Фанаты тут же заподозрили, что Юнусов собирается стать отцом в третий раз. К тому же совсем недавно он перестал скрывать свою новую возлюбленную. Ей стала модель Валентина Иванова, которая как две капли воды похожа на российскую супермодель Ирину Шейк.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.