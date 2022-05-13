Кадр с Мальдив: 44-летняя Ольга Орлова показала свою фигуру «песочные часы» в черном бикини

Певица и телеведущая Ольга Орлова в свои 44 года обладает фигурой на зависть. Стройная и подтянутая звезда не стесняется демонстрировать себя в купальнике. И на отдыхе на Мальдивах она не забыла сделать массу кадров на память и для соцсетей.

больше по теме Олимпийская стать: Каролина Севастьянова со спины поманила оголенным плечиком Гимнастка нарядилась и показала себя со всех сторон.

На новом фото, которое Орлова запостила у себя в аккаунте, она позирует на фоне океана в черном мини-бикини. «Когда ты в Москве, а фотки с отдыха еще остались», — подписала красавица кадр.

Звезда устроила перекличку, кто из какого города на нее подписан, но среди географических комментариев нашлось место комплиментам.

«Фея! С вашей фигурой купальники можно себе позволить более секси!», «Ольга, вы очень красивая!», «Боже, какой вид! Такую красоту хочется постить и постить, как я вас понимаю!», «Какая красивая фигура «песочные часы», — комментировали люди.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!