«Птенчик плескается»: Клава Кока в бикини залезла в горячий источник под открытым небом

Популярная певица Клава Кока уже неделю путешествует по Европе. Знаменитость решила устроить себе отпуск и исполнить давнюю мечту — побывать в Исландии. Компанию ей составили друзья, и каждое утро красотка просыпалась на новом месте — в разных странах и городах.

На седьмой день Кока пробудилась в местечке своей мечты. Сюда, в страну воды и пламени, звезда и направлялась, чтобы с головой погрузиться в атмосферу местного контрастного колорита. Первым делом она отправилась на горячие источники, выбрала тот, что погорячее, и приняла водные процедуры.

Про подписчиков Клава Кока, конечно, не забыла. Она взяла с собой камеру, чтобы заснять свои развлечения на память и запостить в Сети. Позируя в черном бикини, Кока подразнила стройной фигурой. «Птенчик плескается», — подписала яркие кадры красотка.

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