«Нет ничего важнее любви»: Надежда Ермакова из «Дома-2» отметила годовщину отношений с экс-женихом

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Надежда Ермакова в мае отменила свадьбу. Она готовилась к ней с начала года, но в последний момент торжество сорвалось. Однако своего жениха девушка простила, и теперь они вместе отдыхают в Турции, пытаясь начать все сначала.

Накануне Ермакова сообщила подписчикам, что они с Даниэлем Чистовым отмечают годовщину отношений. Она не исключает, что сейчас у них все сложно. Но они постараются преодолеть сложности.

«Нашим отношениям сегодня 8 месяцев! Да, они не простые, сложные, непонятные другим людям, но у всех же по-разному складывается жизнь! Надеюсь, это просто непростой этап, с которым мы справимся! В одном я всегда верна себе: нет ничего важнее любви в жизни! Сегодня в планах шопинг, прогулка пешком или на великах и встреча с Пынзарятами», — рассказала звезда реалити.

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