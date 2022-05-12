«Сегодня чуть не расстались»: звезда «Дома-2» Надежда Ермакова не простила бойфренду отмену свадьбы

В мае у Надежды Ермаковой на «Доме-2» должна была состояться свадьба. Она готовилась к ней с января, когда получила предложение от бойфренда Даниэля Чистова. Но в последний момент жених отказался вести невесту под венец, и торжество сорвалось.

Ермакова и Чистов расставались после отмены свадьбы, но ненадолго – она признается, что любит его, и чувства взаимны. Чтобы разобраться в отношениях, они улетели в Турцию отдыхать, пытаются сейчас начать все сначала. Но выходит с трудом. Потому что справиться с эмоциями и обидами оба не в силах. И союз снова оказался под угрозой распада.

«Мы дураки… Сегодня чуть не расстались… По сути из-за ерунды, потому что от обид кусаем друг друга и не можем остановиться… До истерик, до криков, это больно… Видимо, по прилету будет еще не один поход к психологу, потому что своих ресурсов справиться с обидами не хватает… Он не может простить тот танец Рыбакова и Гранда, я — отмену свадьбы… Дошли до того, что я ночью готова была первым рейсом улететь из этой Турции… Благо остановились оба… Я люблю его, он дорог мне, но как справляться с обидами и неконтролируемым гневом я не знаю», — рассказала девушка.

Напомним, с Даниэлем Чистовым, который младше нее почти на 14 лет, Надежда Ермакова начала встречаться осенью 2021 года на «Доме-2».

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