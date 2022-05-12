Уже другая звезда на примете: «Алые паруса» пройдут для выпускников без Ивана Урганта

Ивана Урганта отстранили от главного выпускного страны. Так, знаменитые «Алые паруса» в Санкт-Петербурге пройдут в нынешнем 2022 году без звезды «Елок». И это при том, что сын Андрея Урганта на правах коренного петербуржца несколько лет подряд поздравлял выпускников со сцены.

Что о своем отстранении думает сам шоумен, пока не известно. Однако источник близкий к событиям сообщил «КП-Петербург» некоторые подробности. Так, журналистам дали понять, что Ивана Урганта точно не будет на «Алых парусах». И, по слухам, сейчас активно ведутся переговоры с другой звездой. Как говорится свято место пусто не бывает.

«Ивана в этом году точно не будет на «Алых парусах». Власти города не согласовали его в этот раз. Сейчас ведутся переговоры с другой звездой и есть уже один ведущий на примете. Имя пока разглашать не будем», — подметил источник.

Таким образом, была нарушена десятилетняя традиция. Кстати, ранее в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» вице-губернатор города Борис Пиотровский выразил надежду, что Иван Ургант проведет главный выпускной страны «Алые паруса 2022». Уточнялось, что оргкомитет ведет с ним переговоры. Но ожидания, судя по всему, не оправдались.

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