Адель купила шикарный особняк Сильвестра Сталлоне с огромной скидкой

Теперь у певицы есть бассейн с видом на Лос-Анджелес.

34-летняя певица Адель вьет семейное гнездышко. И для этого купила особняк в фешенебельном районе Норт-Беверли-Парк в Лос-Анджелесе, который раньше принадлежал Сильвестру Сталлоне.

11 мая звезда опубликовала в социальной сети фото в обнимку со своим бойфрендом Ричем Полом, с ключами в руках на фоне упомянутого дома.

Западные СМИ пишут, что изначально объект недвижимости стоил 110 миллионов долларов, но певица приобрела его всего за 58. Ничего себе, скидка…

В главном здании поместья имеются шесть спален и девять ванных комнат. Сюда входят главная спальня, еще три просторные спальни с собственными ванными и две спальни для прислуги. Рядом стоит двухэтажный гостевой дом с двумя спальнями с ванными комнатами и полностью оборудованной кухней.

В особняке есть профессиональный кинотеатр, тренажерный зал, сигарная комната с системой фильтрации воздуха и лужайка для гольфа. На территории имеются пейзажный бассейн, спа-центр и гараж на восемь автомобилей.

Приятного новоселья, Адель!

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