Скоро свадьба?: Адель и Рич Пол спровоцировали слухи о помолвке

Британская исполнительница Адель порадовала фолловеров возможной предстоящей свадьбой со спортивным агентом Ричем Полом. Примечательно, что поводом для таких заявлений стало подозрительное кольцо на левой руке артистки.

Напомним, что зарубежные невесты носят обручальные и помолвочные кольца на безымянном пальце левой руки.

Вот и певица Адель была замечена с похожим на кольцо для помолвки украшением на левой руке. Фанаты знаменитости тут же пустили слух, что это подарок от ее бойфренда Рича Пола.

Отметим, полтора месяца назад Адель и Рич подтвердили свои отношения. Пара снялась для обложки глянцевого журнала. А позже знаменитости вместе пришли на баскетбольный матч.

Поклонники отмечали, какой счастливой выглядела на спортивном мероприятии Адель.

А недавно улыбка появилась и на лице слушателей исполнительницы. Многие всерьез поверили, что Адель готовится к свадьбе. Во всяком случае, фанаты надеются, что скоро увидят артистку в белом платье, пишет Daily Mail.

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