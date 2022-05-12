Свадебное платье Елены Прокловой: атлас, золотое шитье и бант вместо фаты

А на груди у Елены был крест вместо традиционных свадебных цветов.

Личная жизнь Елены Прокловой была бурной. Третьим мужем актрисы стал бизнесмен Андрей Тришин. На тот момент мужчина был не особо состоятельным, поэтому торжество прошло скромно.

В январе 1985-го был страшный мороз. Регистратор провела церемонию в валенках, а жених и невеста скинули верхнюю одежду только на момент росписи.

Платье Проклова решила шить на заказ. Актриса купила дорогую ткань, придумала модель: атлас, кружево, золотое шитье, классический силуэт, бант вместо фаты. На груди у Елены — крест вместо традиционных свадебных цветов и прочего декора.

Проклова и Тришин семь лет назад развелись. Однако остались в хороших отношениях. Говорят, они до сих пор живут вместе.

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