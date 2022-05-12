Свадебное платье Елены Прокловой: атлас, золотое шитье и бант вместо фаты

Личная жизнь Елены Прокловой была бурной. Третьим мужем актрисы стал бизнесмен Андрей Тришин. На тот момент мужчина был не особо состоятельным, поэтому торжество прошло скромно.
В январе 1985-го был страшный мороз. Регистратор провела церемонию в валенках, а жених и невеста скинули верхнюю одежду только на момент росписи.
Платье Проклова решила шить на заказ. Актриса купила дорогую ткань, придумала модель: атлас, кружево, золотое шитье, классический силуэт, бант вместо фаты. На груди у Елены — крест вместо традиционных свадебных цветов и прочего декора.
Проклова и Тришин семь лет назад развелись. Однако остались в хороших отношениях. Говорят, они до сих пор живут вместе.
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