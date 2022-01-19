«Не ради денег, я ручаюсь»: муж Елены Прокловой прокомментировал ее походы на ток-шоу

Весной прошлого года Елена Проклова сделала сенсационное признание в студии программы Лены Кудрявцевой «Секрет на миллион». Актриса рассказала, что в юности пережила сексуальные домогательства со стороны одного известного режиссера, но имя его не назвала. Лишь недавно Проклова призналась, что это был покойный Олег Табаков.

С тех пор, как «Секрет на миллион» вышел в эфир, Проклова стала завсегдатаем различных ток-шоу. Многие считают, что главное причина – деньги. Однако муж актрисы Андрей Тришин, с которым она в разводе, но живет более 40 лет, считает, что пользователи Сети не правы.

«Мы с ней эту тему не обсуждали. Но то, что она решила рассказать все это не ради денег, я вам ручаюсь. Я Лену хорошо знаю. Это то, что до сих пор у нее болит, что ее гложет. Только поэтому она высказалась. Ну а что про нее пишут… За 40 лет, что мы с ней вместе, я столько начитался и о ней, и о себе. Чего только не услышал в свой адрес. Поэтому сейчас ничего не смотрю и не читаю принципиально», — цитирует «Комсомольская правда» Тришина.

Напомним, недавно Елена Проклова попала в больницу. 68-летняя актриса перенесла инсульт.

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