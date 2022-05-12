Старое доброе ретро! 38-летняя Кабаева в серых джинсах-варенках щегольнула стройностью ног

Гимнастка выбрала тот фасон брюк, который презентабельно подал ее фигуру.

Алина Кабаева редко появляется на публике в брюках. Чаще всего ее можно увидеть в платьях и юбках миди или мидакси. Однако парой олимпийская чемпионка делает исключение. Так совсем недавно спортсменка показалась на одном из мероприятий в аутфите стиля Casual.

Так, гимнастка отдала предпочтение джинсам-варенкам из искусственно «состаренного» денима серого мышиного оттенка. Изюминкой образа стали кроссовки в той же цветовой тональности. Вверх получился многослойным: белая сорочка с отглаженным воротничком-стойкой, а поверх спортсменка надела укороченный вязаный кардиган.

Кстати, имиджмейкер Лариса Тимиряева в беседе с сайтом Teleprogramma.pro упоминала о том, что в сезоне весна-лето – 2022 типичных антитрендов бояться не стоит. Любой фасон джинсов станет актуальным, главное — выбрать фасон, который будет презентабельно демонстрировать фигуру. Можно также отдать предпочтение ретростилю, как, к примеру, это сделала Алина Кабаева. Спортсменке удалось подчеркнуть стройность ног, сделав это элегантно и сдержанно.

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