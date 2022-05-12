«Орали друг на друга страшно»: Козлов рассказал о конфликтах с Ворошиловым на «Что? Где? Когда?»

Знаток и продюсер Андрей Козлов рассказал о конфликтах с ведущим телеигры «Что? Где? Когда?» Владимиром Ворошиловым.

«Никогда с ним не было просто. В 1993 году расстрел Белого дома, а мы выходили в эфир. Мы выходили при жуткой цензуре семидесятых годов. Я видел, как Ворошилов дрался с женой Стеценко. Мы с Ворошиловым орали друг на друга страшно. Он на меня, а я на него. Один из принципов Владимира Яковлевича такой: он орал на тех людей, кто мог кричать на него в ответ. На уборщицу он кричать не мог. Это было бы унижение». Андрей Козлов

По словам Андрея Козлова, ему от Ворошилова было ничего не нужно. «Если на Ворошилова не орать, то он мог некоторые вещи не услышать. Ты, когда на него орешь, то есть надежда, что он это услышит. Порой можно было не орать, а шепотом сказать. Я один раз уходил навсегда от Ворошилова, но все рассасывалось. Был случай, когда поссорились. Потом полгода общались только через референта. Даже в офисе не видели друг друга», — заявил Андрей Козлов.

Напомним, что Владимир Ворошилов – автор, режиссер и ведущий программы «Что? Где? Когда?». Он ушел из жизни в 2001 году в возрасте семидесяти лет, сообщает «Вокруг ТВ».

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