«Их — в дверь, а они — в окно»: блогер Миро пытается выяснить, какое удовольствие Киркоров ищет на «Евровидении»

Певец улетел в Турин и сообщил об этом с гордо поднятым флагом конкурса.

В этом году «Евровидение» проходит в Италии. Гостей со всей Европы принимают в Турине, но Россию не позвали, объявив персоной нон Грата.

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Однако, Филипп Киркоров решил, что должен полететь на конкурс, и уже из Турина машет подписчикам флагом конкурса.

«Приехал по специальному приглашению за заслуги перед «Евровидением». Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и приехать сюда», — похвастался поп-король.

За что и поплатился – фолловеры жестко отреагировали на отъезд артиста в Италию.

Не смогла промолчать и блогер Лена Миро. Звездный критик прошлась по артисту не хуже его хейтеров, и попыталась выяснить, из-за какого удовольствия Киркоров оказался на чужбине.

«Что за удовольствие это такое — быть на конкурсе, где тебя не ждали? Их — в дверь, а они — в окно, и это вот — удовольствие, в котором невозможно себе отказать? Да было бы там действительно что-то стоящее, так нет ведь, это конкурс панъевропейской толерантности для европейских же домохозяек. Сам Бедросович называет себя королем российской эстрады. Слышишь, король, ты чо там делаешь? Невесту зарубежную, что ли, ищешь?» — недоумевает блогер.

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