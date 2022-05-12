«Она заслужила»: адвокат оценил попытки забрать пенсию у Пугачевой

Художник Никас Сафронов ранее высказывался о пенсиях знаменитостей. Он заявил, что таким, как Алла Пугачева, Лолита, выплата от государства по старости ни к чему – мол, капля в море. Лучше бы отдавать ее людям труда, которые мало зарабатывают. И привел в пример себя самого, поскольку благотворительностью занимается довольно давно.

Адвокат Андрей Алешкин осудил художника за позицию. Он считает, что человек сам волен распоряжаться своим имуществом, и лишать его того, что ему положено по закону, нельзя. А Сафронов, предлагая такое, выставляет себя в невыгодном свете.

«Любые рассуждения на эту тему сильно понижают социальный статус тех, кто это предлагает. Пугачева – это эпоха, она заслужила быть той, кем она является», — цитирует «ФедералПресс» юриста.

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