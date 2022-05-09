«Проживем без этих денег»: Сафронова возмутило то, что Пугачева и другие звезды получают пенсию

Художника Никаса Сафронова возмущает тот факт, что звездам, которые зарабатывают немалые деньги, государство выплачивает пенсию. По его словам, эти деньги для них, да и для него тоже – капля в море. Знаменитость признался, что всю свою пенсию отдает на благотворительность.
«Пенсию надо давать простым рабочим, медсестрам, ученым, учителям, военным, сотрудникам ГИБДД, МЧС — одним словом, людям труда. Они должны получать достойный доход. А публичным людям — пусть эту буду я, Пугачева или та же Лолита – какая пенсия? Мы все проживем без этих денег», — цитирует Сафронова «Собеседник».
Напомним, ранее стало известно, что в случае если Алла Пугачева примет израильское гражданство, то сможет рассчитывать на пенсию, которая составит порядка 80 тысяч рублей.
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