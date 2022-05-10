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Подтвердилось! Стало известно, с какой известной певицей отдыхает бывший жених Бузовой

Похоже, их роман подтвердился.

Подтвердилось! Стало известно, с какой известной певицей отдыхает бывший жених Бузовой
Дава. Фото: Global Look Press

На прошлой неделе блогер Давид Манукян сообщил, что у него сейчас новые отношения. Бывший парень Ольги Бузовой подчеркнул, что очень счастлив с избранницей и даже готов на ней жениться. Однако имя возлюбленной называть не стал.

Давид Манукян с поклонником. Фото: соцсети
Давид Манукян с поклонником. Фото: соцсети

На майские праздники блогер улетел отдыхать к морю. Один из поклонников Давы на отдыхе попросил его сфотографироваться. Блогер не отказал, да и его спутница охотно позировала рядом с юным фанатом. Той самой спутницей оказалась известная украинская певица Мари Краймбрери.

Мари Краймбрери с поклонником. Фото: соцсети
Мари Краймбрери с поклонником. Фото: соцсети

Слухи о романе Давы и Мари ходили уже давно, однако звезды никак эту информацию не подтверждали. Теперь, видимо, пришло время.

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