Стас Пьеха ответил на слухи о серьезной ссоре с бабушкой

В Сети не раз писали о том, что Стас Пьеха якобы поругался со своей знаменитой бабушкой Эдитой. Однако артист на этот вопрос прямо ни разу не отвечал. Но ссора все же была, судя по его комментарию.

«Я с бабушкой общался последний раз не позднее, чем три дня назад. Мы поговорили обо всем понемногу — о наших эмоциях, переживаниях, чувствах. После этого разговора я немного успокоился, потому что все-таки Эдита прожила значительно больше нас, она мудрый человек, который умеет найти нужные слова, оценить ситуацию. Меня порадовал ее оптимизм», — пояснил Стас Пьеха.

Эдита Пьеха сейчас живет за городом, в частном доме. Артистка практически не дает концерты из-за преклонного возраста. В июле она отметит 85-летие.

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