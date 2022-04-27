Стас Пьеха рассказал, как на самом деле чувствует себя его бабушка

84-летняя Эдита Пьеха последние годы живет за городом и практически не посещает светские мероприятия. Новости о состоянии здоровья певицы мы узнаем от ее внука Стаса Пьехи.

К счастью, с артисткой все хорошо, она находится в хорошем настроении.

«Я буквально на днях с ней разговаривал, у нее было какое-то хорошее настроение, мне даже показалось оно оптимистичным. Она оценивала свою жизнь как вполне себе приемлемую и хорошую. Мне это понравилось. Что касается самочувствия, то нельзя сказать, что все хорошо, но в целом нормально», — рассказал Стас «Московскому комсомольцу».

Кстати, в этом году Эдита отметит 85-летний юбилей. Желаем здоровья легендарной артистке!

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