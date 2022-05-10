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Рита Дакота легла на операцию, чтобы исправить дефект носа

Певице потребовалось несколько лет, чтобы решиться на этот шаг.

Рита Дакота легла на операцию, чтобы исправить дефект носа
Рита Дакота, она же Маргарита Герасимович. Фото: Global Look Press

9 мая певица Рита Дакота вышла в социальные сети из больничной палаты. 32-летняя артистка сообщила, что вышла из наркоза, и подробно рассказала о перенесенной операции. Девушка исправила дефект носа, который заработала еще в юности и все это время старательно прятала фильтрами и косметикой.

«Даже в макияже с коррекцией, даже с хорошим светом эти деформированные после перихондрита хрящи прям очень видно было. Нос – какое-то бесформенное месиво хрящевых наростов, а не изящный девочкий носик», — описала артистка свой внешний вид до операции.

Рита долго не решалась на пластику, боясь, что ее лицо слишком сильно изменится. Но в итоге пошла в ту же клинику, где похожую операцию с удачным результатом сделала ее подруга. Задача стояла вернуть изначальную форму носа певицы и позволить ей свободно дышать. Дакота осталась довольно – ни синяков, ни отеков после выхода из наркоза она не увидела.

Рита Дакота
Рита Дакота показала себя после операции. Фото: соцсети

С Ритой после операции находились рядом отец и мать, что, по словам звезды, очень поддержало ее, а молодой человек звонил по видеосвязи с Бали.

Теперь певицу ждут период восстановления и возвращение на сцену с новым дыханием.

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