Рита Дакота легла на операцию, чтобы исправить дефект носа

Певице потребовалось несколько лет, чтобы решиться на этот шаг.

9 мая певица Рита Дакота вышла в социальные сети из больничной палаты. 32-летняя артистка сообщила, что вышла из наркоза, и подробно рассказала о перенесенной операции. Девушка исправила дефект носа, который заработала еще в юности и все это время старательно прятала фильтрами и косметикой.

«Даже в макияже с коррекцией, даже с хорошим светом эти деформированные после перихондрита хрящи прям очень видно было. Нос – какое-то бесформенное месиво хрящевых наростов, а не изящный девочкий носик», — описала артистка свой внешний вид до операции.

Рита долго не решалась на пластику, боясь, что ее лицо слишком сильно изменится. Но в итоге пошла в ту же клинику, где похожую операцию с удачным результатом сделала ее подруга. Задача стояла вернуть изначальную форму носа певицы и позволить ей свободно дышать. Дакота осталась довольно – ни синяков, ни отеков после выхода из наркоза она не увидела.

С Ритой после операции находились рядом отец и мать, что, по словам звезды, очень поддержало ее, а молодой человек звонил по видеосвязи с Бали.

Теперь певицу ждут период восстановления и возвращение на сцену с новым дыханием.

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