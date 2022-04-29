«Мы в Москве»: Рита Дакота с дочкой улетели с Бали

Исполнительница Рита Дакота рассказала в своих социальных сетях, где находится в последнее время. Знаменитость оказалась в Москве вместе с дочкой.

Напомним, еще зимой артистка вместе с возлюбленным Федором Белогаем и дочерью Мией Соколовский улетела на Бали. Певица часто бывает в этих краях. Ей нравится климат, бушующий океан на Бали. И, конечно, Рита Дакота обожает узнавать что-то новое в сфере медитаций и духовных практик. А экспертов по этому на Бали очень много.

Однако недавно Дакота сообщила, что прилетела обратно в Москву. Причину своего возвращения Рита не озвучила. Однако артистка рассказала, что они с дочерью пережили непростой перелет. В чем именно заключалась сложность дороги домой Рита обещала рассказать позже.

«Всем привет, друзья! Мы в Москве. Мы едем по всем пробкам мира, нас бабушка ждет. С какими приключениями мы в итоге прилетели…», – заявила Дакота.

Напомним, ранее певица Рита Дакота поделилась планами в личной жизни. Исполнительница ответила на вопрос о желании родитель детей от клипмейкера Федора Белогая. Пока певица не готова стать матерью во второй раз.

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