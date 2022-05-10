Названа сумма гонорара 4-летней дочери певицы Нюши за первую работу

Четыре года назад певица Нюша родила свою первую наследницу — дочку Симбу. И вот уже сейчас малышка принесла в семью первые деньги.

Девочка участвовала в рекламной фотосессии для известной авиакомпании. За работу Симбе заплатили 30 тысяч руб. Начинающая модель отдала купюры маме, а сама попросила шоколадное мороженое.

Кстати, Нюша с семьей переехала в Израиль. О причинах переезда певица рассказала вскользь. Мол, муж работает за границей и им так будет удобнее. Ну, хоть про «отпуск» ничего не упомянула.

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